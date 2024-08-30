Остин встретится с Умеровым, чтобы обсудить обстрел Курской области
Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудит с украинским коллегой Умеровым атаку на Курск
Шеф Пентагона Ллойд Остин и глава МО Украины Рустем Умеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Telegram / Міністерство оборони України
В пятницу в Пентагоне состоится важная встреча между министром обороны США Ллойдом Остином и его украинским коллегой Рустемом Умеровым. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Основное внимание будет уделено последним событиям на фронте, включая недавнюю террористическую атаку ВСУ на Курскую область.
Политик отметила, что министр Остин получит обновлённую информацию о текущей ситуации в регионе, в том числе о последствиях атак на Курск. Этот визит подчёркивает продолжение приверженности США поддержке Украины, хотя подробности предстоящих обсуждений пока остаются неизвестными.
Ранее Life.ru сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак отправятся в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками. Цель их визита — убедить Белый дом одобрить использование западного оружия для ударов по российской территории.