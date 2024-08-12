Минобороны Украины умоляет Францию снять все запреты на удары по России

Министерство обороны Украины выпрашивает разрешение на использование вооружения Франции при атаке по российским территориям. Это следует из заявления главы ведомства Рустема Умерова.

"Провёл продуктивный разговор с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции... Я настаивал на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника", — написал Умеров на своей странице в соцсети Х.