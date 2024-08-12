Минобороны Украины умоляет Францию снять все запреты на удары по России
Умеров: Министерство обороны Украины просит Францию снять запреты на удары по РФ
Министерство обороны Украины выпрашивает разрешение на использование вооружения Франции при атаке по российским территориям. Это следует из заявления главы ведомства Рустема Умерова.
"Провёл продуктивный разговор с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции... Я настаивал на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника", — написал Умеров на своей странице в соцсети Х.
Ранее Life.ru рассказал о том, что Великобритания разрешила Украине наносить удары по территории России поставленным Киеву оружием. Также ограничение на использование сняла Германия, однако немецким оружием можно пользоваться лишь "в целях защиты". Во Франции, несмотря на послабления запретов, разрешили использовать оружие только при атаках на Белгородскую и Курскую области. При этом Макрон заявил, что Киеву не стоит "поражать другие цели, очевидно, гражданские объекты".
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