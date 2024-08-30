Вучич заявил, что Макрон не убедит Сербию ввести санкции против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил желание, чтобы Сербия ввела санкции против России. Однако, по словам сербского лидера Александра Вучича, Белград не намерен следовать этим требованиям. Он подчеркнул, что страна не боится своего решения и не будет оправдываться перед Парижем.

«Я знаю, что Эмманюэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», — заявил лидер Сербии на пресс-конференции.

Он также отметил, что его страна продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и уважает Устав ООН.

«При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз», — добавил он, упомянув недавнюю передачу 5 тысяч ноутбуков и iPad в рамках гуманитарной помощи.