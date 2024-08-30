Белоусов поздравил российских военных с освобождением Стельмаховки и Николаевки

Военнослужащие, участвовавшие в освобождении Стельмаховки в Луганской Народной Республике и Николаевки в Донецкой Народной Республике, получили поздравления от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции. <…> Глава военного ведомства поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая нашу Победу», — сказано в сообщении.

В своём поздравлении Белоусов отметил выдающуюся работу военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка, который освободил Стельмаховку. Министр обороны также отметил успехи 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, освободившей Николаевку.

Он подчеркнул значимость их действий, которые привели к отступлению противника и улучшению ситуации на фронте. В частности, министр выразил благодарность военнослужащим за их смелость и отвагу, проявленную в боях за Северодонецк, Лисичанск и Новобахмутовку.