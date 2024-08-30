Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 23:03

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Стельмаховки и Николаевки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Харичков Дмитрий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Харичков Дмитрий

Военнослужащие, участвовавшие в освобождении Стельмаховки в Луганской Народной Республике и Николаевки в Донецкой Народной Республике, получили поздравления от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции. <…> Глава военного ведомства поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая нашу Победу», — сказано в сообщении.

В своём поздравлении Белоусов отметил выдающуюся работу военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка, который освободил Стельмаховку. Министр обороны также отметил успехи 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, освободившей Николаевку.

Он подчеркнул значимость их действий, которые привели к отступлению противника и улучшению ситуации на фронте. В частности, министр выразил благодарность военнослужащим за их смелость и отвагу, проявленную в боях за Северодонецк, Лисичанск и Новобахмутовку.

Кабмин РФ упростил порядок получения удостоверения ветерана боевых действий
Кабмин РФ упростил порядок получения удостоверения ветерана боевых действий

Напомним, что накануне российские войска освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР. Наши бойцы продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров