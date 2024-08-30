В Новой Зеландии скончался король маори
Король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет
Король маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. Обложка © X / 120 Aotearoa
В Новой Зеландии произошла трагическая утрата: на 70-м году жизни скончался король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. По информации канцелярии монарха, король мирно ушёл из жизни в пятницу утром, находясь в окружении семьи — жены Макау Арики и детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По.
Ранее король проходил восстановление после операции на сердце, однако его состояние резко ухудшилось. Национальное радио RNZ сообщило, что тело монарха будет пять дней находиться в официальной резиденции в Нгаруавахиа на Северном острове, после чего его перенесут на гору Таупири.
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и экс-премьер Джасинда Ардерн выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с утратой.
Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II скончалась от рака костного мозга. Близкий к семье монарха священник Гриншилдс утверждает, что у Елизаветы II была тяжёлая форма миеломы, о которой она знала и стойко переносила несмотря на сильные боли.