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30 августа, 00:22

В Новой Зеландии скончался король маори

Король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет

Король маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. Обложка © X / 120 Aotearoa

Король маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. Обложка © X / 120 Aotearoa

В Новой Зеландии произошла трагическая утрата: на 70-м году жизни скончался король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. По информации канцелярии монарха, король мирно ушёл из жизни в пятницу утром, находясь в окружении семьи — жены Макау Арики и детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По.

Ранее король проходил восстановление после операции на сердце, однако его состояние резко ухудшилось. Национальное радио RNZ сообщило, что тело монарха будет пять дней находиться в официальной резиденции в Нгаруавахиа на Северном острове, после чего его перенесут на гору Таупири.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и экс-премьер Джасинда Ардерн выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с утратой.

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Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II скончалась от рака костного мозга. Близкий к семье монарха священник Гриншилдс утверждает, что у Елизаветы II была тяжёлая форма миеломы, о которой она знала и стойко переносила несмотря на сильные боли.

Кирилл Сосновских
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