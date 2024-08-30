В Новой Зеландии скончался король маори

В Новой Зеландии произошла трагическая утрата: на 70-м году жизни скончался король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. По информации канцелярии монарха, король мирно ушёл из жизни в пятницу утром, находясь в окружении семьи — жены Макау Арики и детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По.

Ранее король проходил восстановление после операции на сердце, однако его состояние резко ухудшилось. Национальное радио RNZ сообщило, что тело монарха будет пять дней находиться в официальной резиденции в Нгаруавахиа на Северном острове, после чего его перенесут на гору Таупири.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и экс-премьер Джасинда Ардерн выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с утратой.