Не только старость: В окружении Елизаветы II назвали её настоящую причину смерти
Священник Гриншилдс: Елизавета II на самом деле умерла из-за рака костного мозга
Обложка © Wikipedia / Julian Calder
В официальном свидетельстве о смерти королевы Великобритании Елизаветы II в качестве причины ухода из жизни указано «из-за старости», однако это оказалось не совсем так. Об этом рассказал доктор богословия и священник Шотландской церкви Йен Гриншилдс, который близко знаком с семьёй британских монархов.
Он утверждает, что на самом деле Елизавета II умерла из-за рака костного мозга. По данным Гриншилдса, королева якобы имела тяжёлую форму онкологического заболевания — миелому. При этом сама королева прекрасно знала о своём диагнозе, и, несмотря на сильные боли, до конца переносила недуг стойко и мужественно.
«У Елизаветы II была форма миеломы — рак костного мозга, — что могло бы объяснить её усталость, потерю веса и те проблемы с подвижностью, о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того её жизни", — рассказал священнослужитель в интервью изданию Оk.
Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Похороны состоялись 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия, транслировавшие похороны режиссёры даже получили премию BAFTA. После её смерти королевский престол занял Карл III. Он был коронован 6 мая и даже сместил её на 20-долларовой купюре в Канаде.