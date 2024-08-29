Не только старость: В окружении Елизаветы II назвали её настоящую причину смерти

В официальном свидетельстве о смерти королевы Великобритании Елизаветы II в качестве причины ухода из жизни указано «из-за старости», однако это оказалось не совсем так. Об этом рассказал доктор богословия и священник Шотландской церкви Йен Гриншилдс, который близко знаком с семьёй британских монархов.

Он утверждает, что на самом деле Елизавета II умерла из-за рака костного мозга. По данным Гриншилдса, королева якобы имела тяжёлую форму онкологического заболевания — миелому. При этом сама королева прекрасно знала о своём диагнозе, и, несмотря на сильные боли, до конца переносила недуг стойко и мужественно.