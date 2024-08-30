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30 августа, 00:36

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог получить российское гражданство

МВД Таджикистана: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» давно не живёт в Душанбе

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле», 26-летний Умеджон Солиев, мог стать гражданином России. Источник из Министерства внутренних дел Таджикистана подтвердил РИА «Новости», что он давно покинул столицу республики и больше не зарегистрирован ни в одном из районов Душанбе.

Как пояснил представитель МВД Таджикистана, мужчина «мог получить российское гражданство», поскольку уже давно не числится среди прописанных в родном городе. Эта информация согласуется с данными МВД России, которые имеются в распоряжении агентства. Так, согласно сведениям 26-летний мужчина является уроженцем Душанбе, однако в базе розыска полиции его национальность не указана.

Новый фигурант теракта в «Крокусе» уже попадал в поле зрения силовиков
Новый фигурант теракта в «Крокусе» уже попадал в поле зрения силовиков

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», в том числе Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А. и Хамидову Х. А., установив срок содержания под стражей до 1 декабря 2024 года.

Кирилл Сосновских
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