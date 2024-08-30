Фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог получить российское гражданство

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле», 26-летний Умеджон Солиев, мог стать гражданином России. Источник из Министерства внутренних дел Таджикистана подтвердил РИА «Новости», что он давно покинул столицу республики и больше не зарегистрирован ни в одном из районов Душанбе.

Как пояснил представитель МВД Таджикистана, мужчина «мог получить российское гражданство», поскольку уже давно не числится среди прописанных в родном городе. Эта информация согласуется с данными МВД России, которые имеются в распоряжении агентства. Так, согласно сведениям 26-летний мужчина является уроженцем Душанбе, однако в базе розыска полиции его национальность не указана.