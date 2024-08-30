Фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог получить российское гражданство
МВД Таджикистана: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» давно не живёт в Душанбе
Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле», 26-летний Умеджон Солиев, мог стать гражданином России. Источник из Министерства внутренних дел Таджикистана подтвердил РИА «Новости», что он давно покинул столицу республики и больше не зарегистрирован ни в одном из районов Душанбе.
Как пояснил представитель МВД Таджикистана, мужчина «мог получить российское гражданство», поскольку уже давно не числится среди прописанных в родном городе. Эта информация согласуется с данными МВД России, которые имеются в распоряжении агентства. Так, согласно сведениям 26-летний мужчина является уроженцем Душанбе, однако в базе розыска полиции его национальность не указана.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», в том числе Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А. и Хамидову Х. А., установив срок содержания под стражей до 1 декабря 2024 года.