Новый фигурант теракта в «Крокусе» уже попадал в поле зрения силовиков
МВД: Новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» уже разыскивался в России
Новый фигурант по делу о теракте в подмосковном «Крокусе» Умеджон Солиев находился в розыске в России с начала весны. Об этом рассказали в МВД РФ.
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили меру пресечения. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Разыскивается по статье УК РФ. Переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что суд в Москве продлил срок содержания под стражей ещё пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Уточняется, что их удалось задержать в Дагестане 31 марта.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев