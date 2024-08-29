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Регион
29 августа, 15:39

Новый фигурант теракта в «Крокусе» уже попадал в поле зрения силовиков

МВД: Новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» уже разыскивался в России

Новый фигурант по делу о теракте в подмосковном «Крокусе» Умеджон Солиев находился в розыске в России с начала весны. Об этом рассказали в МВД РФ.

Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили меру пресечения. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Разыскивается по статье УК РФ. Переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в сообщении.

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Ранее Life.ru сообщал, что суд в Москве продлил срок содержания под стражей ещё пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Уточняется, что их удалось задержать в Дагестане 31 марта.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дарья Нарыкова
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