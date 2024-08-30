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30 августа, 00:52

В России готовы создать вакцину от лихорадки Западного Нила

Гинцбург: Центр Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при необходимости способен приступить к разработке вакцины от лихорадки Западного Нила. О такой возможности РИА «Новости» сообщил руководитель института Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что нет инфекций, против которых нельзя создать вакцину, упомянув даже ВИЧ, однако разработка таких препаратов требует целенаправленного финансирования и больших усилий специалистов. В данный момент работы по созданию вакцины от лихорадки Западного Нила не ведутся, но при возникновении соответствующего запроса специалисты института готовы начать работу в этом направлении.

«В принципе нет таких инфекций, от которых нельзя разработать вакцину. Даже против СПИДа можно. Но на это, соответственно, нужно финансирование и целенаправленная работа», – добавил руководитель института, отвечая на вопрос о потенциальной разработке вакцины против данной лихорадки.

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Ранее иммунолог предупредил россиян о высокой опасности лихорадки Западного Нила, которая передаётся через укусы комаров. По его словам, летальность этой болезни значительно выше, чем у коронавируса, и может достигать 4,5%, как это было зафиксировано в 2009 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man

Кирилл Сосновских
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