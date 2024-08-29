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Регион
29 августа, 08:58

Летальность выше, чем у ковида: Иммунолог предупредил россиян об опасности лихорадки Западного Нила

Иммунолог Болибок: Лихорадка Западного Нила передаётся через укусы комаров

В десятках регионов России уже зафиксирована лихорадка Западного Нила. Данная болезнь представляет серьёзную опасность для людей, так как летальность у неё выше, чем у коронавируса, несколько лет назад ставшего причиной пандемии. Иммунолог Владимир Болибок предупредил граждан, что заразиться они могут при укусах комаров.

По его словам, главными носителями вируса являются зимующие в южных регионах птицы, а также грызуны. При этом передать лихорадку Западного Нила человеку могут и насекомые, концентрирующие возбудителя в слюне.

«Если заболевание разворачивается в полную силу, то развивается <…> воспаление всех лимфоузлов. Потом оно переходит на мозговую оболочку, а иногда и сам мозг. Это очень серьёзное осложнение, которое приводит к летальному исходу», — предупредил специалист в беседе с 360.ru.

Число заражённых лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 59
Число заражённых лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 59

Он подчеркнул, что в 2009 году летальность лихорадки Западного Нила дошла до 4,5%, что выше летальности коронавируса. При этом вспышки данного заболевания происходят периодически, например, в России они фиксируются с 1999 года. В нашу страну вирус заносят в основном перелётные птицы.

Напомним, ранее Роспотребнадзор отчитался, что заражение вирусом лихорадки Западного Нила зафиксировано в 22 субъектах России, однако в основном речь идёт о единичных случаях. По данным ведомства, показатель заболеваемости на 28 августа выше среднемноголетнего показателя на 13%.

Как уберечься от лихорадки Западного Нила: рекомендации врача
Как уберечься от лихорадки Западного Нила: рекомендации врача
Обложка ©

Pixabay / Javaistan

Борис Эльфанд
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