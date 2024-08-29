Летальность выше, чем у ковида: Иммунолог предупредил россиян об опасности лихорадки Западного Нила

В десятках регионов России уже зафиксирована лихорадка Западного Нила. Данная болезнь представляет серьёзную опасность для людей, так как летальность у неё выше, чем у коронавируса, несколько лет назад ставшего причиной пандемии. Иммунолог Владимир Болибок предупредил граждан, что заразиться они могут при укусах комаров.

По его словам, главными носителями вируса являются зимующие в южных регионах птицы, а также грызуны. При этом передать лихорадку Западного Нила человеку могут и насекомые, концентрирующие возбудителя в слюне.

«Если заболевание разворачивается в полную силу, то развивается <…> воспаление всех лимфоузлов. Потом оно переходит на мозговую оболочку, а иногда и сам мозг. Это очень серьёзное осложнение, которое приводит к летальному исходу», — предупредил специалист в беседе с 360.ru.

Он подчеркнул, что в 2009 году летальность лихорадки Западного Нила дошла до 4,5%, что выше летальности коронавируса. При этом вспышки данного заболевания происходят периодически, например, в России они фиксируются с 1999 года. В нашу страну вирус заносят в основном перелётные птицы.