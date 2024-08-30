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30 августа, 01:23

ФСБ раскрыла шокирующие детали о применении биооружия Японией в боях на Халхин-Голе

ФСБ: Япония проводила опыты с биооружием на Халхин-Голе в 1939 году

Вещи, оставленные японцами в районе реки Халхин-Гол. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Вещи, оставленные японцами в районе реки Халхин-Гол. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

ФСБ России обнародовала уникальные архивные документы, которые проливают свет на ужасающие события августа 1939 года. В них говорится о том, что японские войска, участвовавшие в боях на Халхин-Голе, применяли бактериологическое оружие против советских солдат. Основная роль в этих преступлениях принадлежала отряду №731 Квантунской армии, который был известен своими бесчеловечными экспериментами с вирусами и инфекциями.

Документы раскрывают детали использования биооружия, разработанного и испытанного под руководством генерала-лейтенанта Сиро Исии, главного идеолога программы бактериологического оружия в милитаристской Японии. В частности, показания бывшего японского солдата Хаяси Кадзуо содержат информацию о трёх экспериментах по заражению местности брюшнотифозными бактериями, проведённых в августе 1939 года. По его словам, в ночь на 29, 30 и 31 августа японские войска специально заражали участки, где, как предполагалось, могли сосредоточиться советские силы.

В ходе судебного процесса, состоявшегося в СССР в конце 1949 года, были осуждены 12 японских военнослужащих, которые занимались разработкой и применением бактериологического оружия. Однако, несмотря на первоначальный интерес со стороны США к этим материалам, американцы в конце 1946 года решили не учитывать их в своих обвинениях на Токийском процессе.

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Не так далеко от японских солдат ушла и Украина. Так, в прошлом году стало известно, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия вблизи границ с Россией. Анализ проектов, проводимых в украинских лабораториях, указывает на наличие таких разработок.

Кирилл Сосновских
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