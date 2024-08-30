ФСБ раскрыла шокирующие детали о применении биооружия Японией в боях на Халхин-Голе

ФСБ России обнародовала уникальные архивные документы, которые проливают свет на ужасающие события августа 1939 года. В них говорится о том, что японские войска, участвовавшие в боях на Халхин-Голе, применяли бактериологическое оружие против советских солдат. Основная роль в этих преступлениях принадлежала отряду №731 Квантунской армии, который был известен своими бесчеловечными экспериментами с вирусами и инфекциями.

Документы раскрывают детали использования биооружия, разработанного и испытанного под руководством генерала-лейтенанта Сиро Исии, главного идеолога программы бактериологического оружия в милитаристской Японии. В частности, показания бывшего японского солдата Хаяси Кадзуо содержат информацию о трёх экспериментах по заражению местности брюшнотифозными бактериями, проведённых в августе 1939 года. По его словам, в ночь на 29, 30 и 31 августа японские войска специально заражали участки, где, как предполагалось, могли сосредоточиться советские силы.

В ходе судебного процесса, состоявшегося в СССР в конце 1949 года, были осуждены 12 японских военнослужащих, которые занимались разработкой и применением бактериологического оружия. Однако, несмотря на первоначальный интерес со стороны США к этим материалам, американцы в конце 1946 года решили не учитывать их в своих обвинениях на Токийском процессе.