ЦБ прогнозирует возможное сокращение наличных в 2024 году

Центральный банк России допускает, что к концу 2024 года объём наличных денег в обращении может уменьшиться на 200 миллиардов рублей. Это снижение стало бы первым за последние десятилетия, сообщается в прогнозе регулятора, который есть в распоряжении РИА «Новости».

В своём проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие годы ЦБ указывает, что изменения в объёме наличных могут колебаться от уменьшения на 0,2 триллиона рублей до увеличения на ту же сумму. Причиной предполагаемого сокращения станет ужесточение монетарной политики. В частности, ожидается рост ключевой ставки, что приведёт к увеличению ставок по вкладам и, как следствие, к снижению наличных в обращении. По словам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, это приведёт к притоку средств в банки.

Также играет роль распространение безналичных платежей. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров отмечает, что спрос на наличные деньги снижается из-за удобства безналичных расчётов и улучшения инфраструктуры для них.

Если прогноз ЦБ сбудется, это станет первым сокращением наличных денег по итогам года как минимум с 1999 года. В 2016 году объём наличных увеличился лишь на 0,9% или 67,6 миллиарда рублей, что было близко к снижению. В первом полугодии 2024 года наличные сократились уже на 430 миллиардов рублей, что схоже с тенденцией в первые полугодия 2014, 2015 и 2019 годов. Однако в декабре традиционно наблюдается рост наличных в обращении.