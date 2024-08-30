Колонна техники ВСУ сгорела под расчётами «Торнадо-Г» на Южно-Донецком направлении

Российские силы продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз отличились бойцы восточной группировки войск, которые разнесли колонну с украинской техникой на Южно-Донецком направлении.