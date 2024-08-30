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Регион
30 августа, 03:09

Колонна техники ВСУ сгорела под расчётами «Торнадо-Г» на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские силы продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз отличились бойцы восточной группировки войск, которые разнесли колонну с украинской техникой на Южно-Донецком направлении.

«Расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» подразделений реактивной артиллерии группировки войск «Восток» нанесли удар по выявленной разведкой колонне техники ВСУ, выдвигавшейся в направлении линии боевого соприкосновения, на Южно-Донецком направлении», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что авиация ВС России разнесла резервы ВСУ в Сумской области. Российским войскам удалось поразить живую силу и технику противника в 13 населённых пунктах региона.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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