«Ростех» поставил ВС России партию новых БМП-3 и БМД-4М
ВС России получили очередную партию боевых машин пехоты и десанта, сообщили в пресс-службе госкорпорации. БМП-3 и БМД-4М произведены Курганмашзаводом холдинга «Высокоточные комплексы». Особенностью поставки стало то, что внутри военнослужащих ждут письма от работников предприятия и их детей.
Партия боевых машин, отправленная «Ростехом» в армию. Видео © Telegram / Ростех
К слову, за семь месяцев 2024 года объём поставок боевых машин в полтора раза превысил весь результат 2022 года. Выпуск идёт в том числе с опережением графика, все БМП и БМД оснащаются средствами радиоэлектронной борьбы, а также комплектами дополнительной защиты против беспилотников и кумулятивных боеприпасов. Её устанавливают в подразделениях, что позволяет транспортировать технику на стандартных грузовых платформах
Ранее в «Ростехе» честно высказались о британских танках Challenger, намоленных ВСУ. Их хвалёные качества оказались «нулевыми», а низкая живучесть машин подтверждается многочисленными видео, на которых ВС РФ ждут поставленные машины.