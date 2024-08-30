«Ростех» поставил ВС России партию новых БМП-3 и БМД-4М

ВС России получили очередную партию боевых машин пехоты и десанта, сообщили в пресс-службе госкорпорации. БМП-3 и БМД-4М произведены Курганмашзаводом холдинга «Высокоточные комплексы». Особенностью поставки стало то, что внутри военнослужащих ждут письма от работников предприятия и их детей.

К слову, за семь месяцев 2024 года объём поставок боевых машин в полтора раза превысил весь результат 2022 года. Выпуск идёт в том числе с опережением графика, все БМП и БМД оснащаются средствами радиоэлектронной борьбы, а также комплектами дополнительной защиты против беспилотников и кумулятивных боеприпасов. Её устанавливают в подразделениях, что позволяет транспортировать технику на стандартных грузовых платформах