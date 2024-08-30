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30 августа, 05:59

«Ростех» поставил ВС России партию новых БМП-3 и БМД-4М

ВС России получили очередную партию боевых машин пехоты и десанта, сообщили в пресс-службе госкорпорации. БМП-3 и БМД-4М произведены Курганмашзаводом холдинга «Высокоточные комплексы». Особенностью поставки стало то, что внутри военнослужащих ждут письма от работников предприятия и их детей.

Партия боевых машин, отправленная «Ростехом» в армию. Видео © Telegram / Ростех

К слову, за семь месяцев 2024 года объём поставок боевых машин в полтора раза превысил весь результат 2022 года. Выпуск идёт в том числе с опережением графика, все БМП и БМД оснащаются средствами радиоэлектронной борьбы, а также комплектами дополнительной защиты против беспилотников и кумулятивных боеприпасов. Её устанавливают в подразделениях, что позволяет транспортировать технику на стандартных грузовых платформах

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Ранее в «Ростехе» честно высказались о британских танках Challenger, намоленных ВСУ. Их хвалёные качества оказались «нулевыми», а низкая живучесть машин подтверждается многочисленными видео, на которых ВС РФ ждут поставленные машины.

Обложка ©

rostec.ru

Матвей Константинов
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