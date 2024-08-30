Мэр Николаева прокомментировал резонансное дело с грузовиком, перевозившим тонны трупов собак
Мэр Николаева Сенкевич: Трупы собак на Украине везли утилизировать в Одессу
Грузовик на Украине вёз медицинские отходы, в том числе трупы собак, на утилизацию к подрядчику. Мэр Николаева Александр Сенкевич опроверг информацию о принадлежности мяса питомцев к общепиту.
По заверениям Сенкевича, автомобиль Renault Master перевозил медицинские отходы, среди которых также находилось 339 килограммов туш мёртвых животных. По путевым документам грузовик направлялся в Одессу на утилизацию, которой занимается компания, предоставляющая соответствующие услуги.
Напомним, 29 августа местные паблики трубили, что в украинском городе Николаеве в ДТП попал грузовик, который вёз в Одессу 2,5 тонны замороженных собак. По сообщениям СМИ, в деле якобы была замешана пара, которой принадлежит сеть шаурмечных.
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