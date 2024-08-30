Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 06:03

Мэр Николаева прокомментировал резонансное дело с грузовиком, перевозившим тонны трупов собак

Мэр Николаева Сенкевич: Трупы собак на Украине везли утилизировать в Одессу

Грузовик на Украине вёз медицинские отходы, в том числе трупы собак, на утилизацию к подрядчику. Мэр Николаева Александр Сенкевич опроверг информацию о принадлежности мяса питомцев к общепиту.

По заверениям Сенкевича, автомобиль Renault Master перевозил медицинские отходы, среди которых также находилось 339 килограммов туш мёртвых животных. По путевым документам грузовик направлялся в Одессу на утилизацию, которой занимается компания, предоставляющая соответствующие услуги.

Обезумевшая украинка пришла в военкомат за «‎похищенным» сыном, ей вернули только тело
Обезумевшая украинка пришла в военкомат за «‎похищенным» сыном, ей вернули только тело

Напомним, 29 августа местные паблики трубили, что в украинском городе Николаеве в ДТП попал грузовик, который вёз в Одессу 2,5 тонны замороженных собак. По сообщениям СМИ, в деле якобы была замешана пара, которой принадлежит сеть шаурмечных.

Обложка ©

Telegram / novostiniko

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров