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30 августа, 06:41

Останется в колонии: Племяннику и подражателю "домодедовского упыря" отказали в отправке на СВО

SHOT: Серийному убийце Фёдору Продану отказали в отправке на СВО

Племяннику и подражателю "домодедовского упыря" отказали в отправке на СВО. Серийный убийца Фёдор Продан продолжит отбывать пожизненное наказание в колонии особого режима для самых опасных преступников России — в «Торбеевском централе» в Мордовии, сообщает SHOT.

Серийный маньяк-убийца Фёдор Продан. Фото © SHOT

Серийный маньяк-убийца Фёдор Продан. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, подражателю маньяка Ивана Продана отказали в ходатайстве, учитывая характеристики осуждённого. 47-летний Фёдор убил четырёх женщин в Москве, Тульской и Орловской областях. Серийного убийцу поймали с поличным — с трупом одной из жертв в багажнике.

Сначала маньяка-подражателя приговорили к 12 годам колонии. Но Продан-младший после этого признался в других убийствах и при этом не продемонстрировал ни малейшего раскаяния. Его признали абсолютно вменяемым, дали пожизненное и отправили на зону для особо опасных убийц и маньяков ИК-6 "Торбеевский централ".

Ранее сообщалось, что серийный маньяк-убийца Фёдор Продан попросился на СВО. Он написал соответствующее ходатайство для вступления в штурмовой отряд «Шторм-Z».

Во ФСИН опровергли освобождение «домодедовского упыря» Ивана Продана
Во ФСИН опровергли освобождение «домодедовского упыря» Ивана Продана
Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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