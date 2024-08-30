Работающие пенсионеры смогут копить ИПК наравне с обычными, узнали СМИ
РБК: Власти могут поднять лимит пенсионных баллов для работающих пенсионеров
Власти планируют поднять лимит индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров. По данным журналистов, их повышение с трёх до десяти предусмотрено в паспорте национального проекта «Кадры». На данный момент они не могут получить более трёх ИПК в год, вне зависимости от суммы уплаченных страховых взносов.
Как пишет РБК, корректировка позволит пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте. В Минтруда уточнили, что структура документа, как и паспорт, ещё дорабатывается. Ожидается, что общие расходы на нацпроект в 2025-2030 годах составят почти триллион рублей, и именно повышение доступных баллов станет одним из основных изменений.
Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, как россияне из-за рубежа могут подтвердить право на получение пенсии на Родине. По его словам, эту процедуру упростили: в частности, можно дистанционно воспользоваться биометрией.
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