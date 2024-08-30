Работающие пенсионеры смогут копить ИПК наравне с обычными, узнали СМИ

Власти планируют поднять лимит индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров. По данным журналистов, их повышение с трёх до десяти предусмотрено в паспорте национального проекта «Кадры». На данный момент они не могут получить более трёх ИПК в год, вне зависимости от суммы уплаченных страховых взносов.

Как пишет РБК, корректировка позволит пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте. В Минтруда уточнили, что структура документа, как и паспорт, ещё дорабатывается. Ожидается, что общие расходы на нацпроект в 2025-2030 годах составят почти триллион рублей, и именно повышение доступных баллов станет одним из основных изменений.