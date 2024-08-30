Киевский режим столкнулся с опустошением собственной казны, и потому маниакально, во что бы то ни стало пытается вернуть чуждый ему Донбасс. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Запад сильно потратился на вооружённый конфликт и теперь требует расплаты. Получить её можно с крайне богатого на ресурсы юго-востока Незалежной.

«Вдумайтесь: по данным из открытых источников общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины оценивается почти в 14,8 триллиона долларов. При этом 7,3 триллиона приходится на Луганскую и Донецкую Народные республики. То есть почти половина национальных богатств прежней Украины — это Донбасс!», — пояснил чиновник.

Ещё 821 миллиард ресурсных долларов приходится на Крым, Запорожскую и Херсонскую области. В общей сложности РФ владеет 63% угольных месторождений бывшей Украины, 42% — металлов, 33% редкоземельных и других важных материалов, в том числе лития. В то же время «бандеровские западенцы» владеют в лучшем случае 5% от всех богатств.

И чтобы вернуть утраченные богатства, Киев не поскупится на жизни простых граждан — в этом заключается «циничный интерес зелёных мясных и волосатых навозных мух из англосаксонского мира», требующих войны до последнего украинца. Причём противники РФ открыто говорят о своих планах. Например, по словам «жирного сортирного опарыша», американского сенатора Линдси Грэма, полезные ископаемые Незалежной «критически важны», и в случае «победы» их сможет использовать в том числе Запад.

По словам Медведева, «западные трупоеды» могут и дальше вливать бесконечные средства в Киев и собирать жатву, однако факт есть факт — экономическая основа украинской государственности подорвана, а незаконно полученные Украиной ресурсы вернулись на Родину.

«Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало. И дальше только быстрое разложение и неминуемый распад», — подчеркнул зампред Совбеза.