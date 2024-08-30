В Санкт-Петербурге найдено тело зарезанной 33-летней уроженки Таганрога

В Санкт-Петербурге обнаружено тело 33-летней уроженки Таганрога. Женщина, как сообщается, переехала в Северную столицу с мечтой стать моделью.

Уроженка Таганрога, чьё тело с ножевыми ранениями было найдено у заброшенного здания в Санкт-Петербурге. Фото © Mash на Мойке

Тело убитой с проникающими ножевыми ранениями было найдено неподалёку от заброшенных зданий на проспекте Обуховской Обороны, которые находятся за дворцом культуры "Невский", сообщает Mash на Мойке. Стать моделью у неё так и не получилось. В культурной столице женщина некоторое время занималась продажей ювелирных украшений и развивала собственный небольшой бренд.

Как уточнили в ГСУ СКР по Петербургу, уроженка Таганрога скончалась в результате точного удара ножа в сердце. Возбуждено уголовное дело об убийстве.