Чуть не убившая советского еретика икона упала на голову 12-летнего прихожанина храма в Петербурге

Икона Спаса Нерукотворного упала и проломила голову 12-летнему мальчику в Спасо-Парголовском храме Санкт-Петербурга. Мать ребёнка рассказала «Mash на Мойке», что инцидент произошёл во время богослужения, когда она с сыном стояла у алтаря.

Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, лёгким повреждением мозга, наличием воздуха в черепной коробке, вдавленным переломом теменной кости и ушибленной раной мягких тканей в левой теменной области. Сама икона не пострадала — у неё разбилось стекло.

Образ появился в храме более 60 лет назад, и эта история взбудоражит мистиков. Утверждалось, что его по наследству получил еретик, перешедший в баптизм. Друзья предложили сжечь икону, так как она "несёт дурную энергетику". Попытки изрубить Спас топором не увенчались успехом — на доске оставались лишь царапины.

Тогда богоборник решил раздавить икону плитой, и из под неё тут же посыпались искры. Чуть не сгорев, еретик решил отнести образ в храм.