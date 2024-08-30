В Кремле отреагировали на покупку Сербией французских истребителей

Решение Белграда о покупке французских истребителей Rafale является свободным выбором Сербии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Песков добавил, что каждая страна при принятии решений руководствуется экономическими и иными соображениями.

Ранее Life.ru сообщал, что Сербия собирается купить 12 истребителей Rafale у Франции за 2,7 миллиарда евро. Контракт был подписан 29 августа. Президент балканской республики Александр Вучич отметил, что сделка имеет огромное значение для страны, так как это значительный вклад в её национальную безопасность.