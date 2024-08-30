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30 августа, 10:12

В Кремле отреагировали на покупку Сербией французских истребителей

Песков: Покупка истребителей Франции Rafale является выбором Сербии

Французские истребители Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Французские истребители Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Решение Белграда о покупке французских истребителей Rafale является свободным выбором Сербии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Это выбор наших сербских друзей», — указал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что каждая страна при принятии решений руководствуется экономическими и иными соображениями.

Ранее Life.ru сообщал, что Сербия собирается купить 12 истребителей Rafale у Франции за 2,7 миллиарда евро. Контракт был подписан 29 августа. Президент балканской республики Александр Вучич отметил, что сделка имеет огромное значение для страны, так как это значительный вклад в её национальную безопасность.

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Александр Юнашев
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