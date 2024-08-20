В Шотландии разрушилась первая ступень немецкой ракеты во время испытаний

Первая ступень ракеты RFA ONE компании Rocket Factory Augsburg разрушилась во время испытаний, которые проводились на площадке космодрома Саксаворд в Шотландии, передаёт European Spaceflight.

Как сообщила сама компания, всё произошло из-за аномалии. Планировалось использовать ступень для первого запуска носителя, но всё пошло не по плану. Как пишет издание, на сделанных фото видна утечка топлива, из-за которой и случилось возгорание ступени. При этом в Rocket Factory Augsburg уточнили, что ЧП никак не отразилось на стартовой площадке.