В Шотландии разрушилась первая ступень немецкой ракеты во время испытаний
Первая ступень немецкой ракеты RFA ONE разрушилась на испытаниях в Шотландии
Первая ступень ракеты RFA ONE компании Rocket Factory Augsburg разрушилась во время испытаний, которые проводились на площадке космодрома Саксаворд в Шотландии, передаёт European Spaceflight.
Как сообщила сама компания, всё произошло из-за аномалии. Планировалось использовать ступень для первого запуска носителя, но всё пошло не по плану. Как пишет издание, на сделанных фото видна утечка топлива, из-за которой и случилось возгорание ступени. При этом в Rocket Factory Augsburg уточнили, что ЧП никак не отразилось на стартовой площадке.
А недавно Life.ru сообщал о том, что ракета "Союз-2.1а" вывела грузовой корабль "Прогресс МС-28" на орбиту. Он должен доставить на МКС более 2,5 тысячи кг грузов, в том числе 950 кг топлива дозаправки и 420 л питьевой воды. Кстати, ранее грузовой корабль "Прогресс МС-26" покинул станцию спустя полгода, именно его место занял "Прогресс МС-28".