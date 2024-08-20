Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 09:12

В Шотландии разрушилась первая ступень немецкой ракеты во время испытаний

Первая ступень немецкой ракеты RFA ONE разрушилась на испытаниях в Шотландии

Первая ступень ракеты RFA ONE компании Rocket Factory Augsburg разрушилась во время испытаний, которые проводились на площадке космодрома Саксаворд в Шотландии, передаёт European Spaceflight.

Как сообщила сама компания, всё произошло из-за аномалии. Планировалось использовать ступень для первого запуска носителя, но всё пошло не по плану. Как пишет издание, на сделанных фото видна утечка топлива, из-за которой и случилось возгорание ступени. При этом в Rocket Factory Augsburg уточнили, что ЧП никак не отразилось на стартовой площадке.

Роскосмос показал макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами
Роскосмос показал макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами

А недавно Life.ru сообщал о том, что ракета "Союз-2.1а" вывела грузовой корабль "Прогресс МС-28" на орбиту. Он должен доставить на МКС более 2,5 тысячи кг грузов, в том числе 950 кг топлива дозаправки и 420 л питьевой воды. Кстати, ранее грузовой корабль "Прогресс МС-26" покинул станцию спустя полгода, именно его место занял "Прогресс МС-28".

Обложка ©

Rocket Factory Augsburg

Николь Вербер
  • Новости
  • В мире
  • шотландия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров