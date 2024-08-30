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30 августа, 10:08
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Получили тайно: На семью судьи ВС Татарстана завели дело за сокрытие гражданства США

Mash: Дети судьи ВС Татарстана Юсупова оказались гражданами США

Здание Верховного суда Татарстана в Казани. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Здание Верховного суда Татарстана в Казани. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Дети одного из судей Верховного суда Татарстана оказались гражданами США. По данным Mash, Ризван Юсупов и его супруга Эльвира тайно ездили рожать в Штаты, соврав, что всё якобы произошло у них дома в Казани, а за «звёздно-полосатыми» паспортами обращались в американское консульство.

Теперь в отношении Эльвиры Юсуповой и 19-летнего американца Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации об иностранном гражданстве. Сам Ризван отказывается общаться со следователями и теперь ждёт отставки. Известно, что старшая дочь судьи живёт в Нидердандах.

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Ранее президент России Владимир Путин назначил Азата Гильмутдинова председателем Верховного суда Татарстана. Он будет исполнять полномочия следующие шесть лет.

Матвей Константинов
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