Получили тайно: На семью судьи ВС Татарстана завели дело за сокрытие гражданства США

Дети одного из судей Верховного суда Татарстана оказались гражданами США. По данным Mash, Ризван Юсупов и его супруга Эльвира тайно ездили рожать в Штаты, соврав, что всё якобы произошло у них дома в Казани, а за «звёздно-полосатыми» паспортами обращались в американское консульство.

Теперь в отношении Эльвиры Юсуповой и 19-летнего американца Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации об иностранном гражданстве. Сам Ризван отказывается общаться со следователями и теперь ждёт отставки. Известно, что старшая дочь судьи живёт в Нидердандах.