В Петербурге стартовали съёмки фильма «Геля» с Ильёй Малаковым в главной роли

В Санкт-Петербурге начались съёмки криминальной комедии «Геля» о дальнобойщике, который мечтает о безбедном будущем. Премьера совместного кинопроекта компании All Media Company, телеканала РЕН ТВ, 74 Film Studio и онлайн-кинотеатра Start назначена на 2025 год.

Актёр Антон Васильев на съёмках фильма «Геля». Фото © Пресс-служба «МИЦ Известия»

По сюжету главный герой Саня (Илья Малаков), чтобы обеспечить свою многодетную семью, решается угнать на заказ машину «Гелендваген». Мужчина в попытке оторваться от полиции, сталкивается с капитаном Ореховым, и эта встреча меняет жизнь обоих навсегда.

Съёмочная команда фильма «Геля». Фото © Пресс-служба «МИЦ Известия»

В съёмках кинокартины участвуют Илья Малаков, Антон Васильев, Анна Арефьева, Дарья Мельникова. Однако главной героиней фильма является та самая «Геля» — внедорожник «Гелендваген». Машину специально перед съёмками перекрасили в перламутровый цвет.

Актёр Илья Малаков на съёмках фильма «Геля». Фото © Пресс-служба «МИЦ Известия»

Режиссёр-постановщик фильма Стас Иванов выбрал для съёмок разные места: это и гостиница в Выборге, и карьер в Ленобласти, и центральная часть самого Петербурга. Кроме того, специально для съёмок построили целое отделение полиции.

«Этот фильм по ощущениям напоминает огромную фуру, которая несётся на большой скорости. Ты за этим наблюдаешь, зная: она не разобьётся, по-любому доедет. Да, есть подводные камни — где-то трасса прерывается, где-то бездорожье — но она доедет! И за рулём этой фуры — мы все, вся съёмочная группа, вся команда», — рассказал Малаков.

Кстати, Илье Малакову даже пришлось научиться водить автомобиль. По словам артиста, права у него есть, но практики было мало. Исполнитель главной роли научился управлять машиной за прошедший июль.