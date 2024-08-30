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30 августа, 11:06

Мишустин сменил главу Росжелдора

Мишустин назначил Александра Сахарова новым главой Росжелдора вместо Дружинина

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Сахарова главной Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) после того, как прежний руководитель Алексей Дружинин попросил освободить его от обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Сахаров родился в казахском Петропавловске. У него два высших образования, полученных в Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) — «инженер путей сообщения по организации и управлению» «экономист-менеджер». В 2001-2011 годах Сахаров занимал разные должности на Южно-Уральской железной дороге в Казахстане. До 2017 года служил в РЖД в Челябинске, потом перевёлся в Центральную дирекцию управления движением РЖД в Москве. С 2021 года занимал пост замначальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД».

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Ранее Life.ru писал, что Мишустин освободил Петра Иванова от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он контролировал работу управления контроля размещения госзаказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Николай Рюмин
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