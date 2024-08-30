Мишустин сменил главу Росжелдора

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Сахарова главной Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) после того, как прежний руководитель Алексей Дружинин попросил освободить его от обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Сахаров родился в казахском Петропавловске. У него два высших образования, полученных в Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) — «инженер путей сообщения по организации и управлению» «экономист-менеджер». В 2001-2011 годах Сахаров занимал разные должности на Южно-Уральской железной дороге в Казахстане. До 2017 года служил в РЖД в Челябинске, потом перевёлся в Центральную дирекцию управления движением РЖД в Москве. С 2021 года занимал пост замначальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД».