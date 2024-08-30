Владимир Зеленский пытается построить на Украине «восточноевропейский Израиль», но вместо привлекательного государства у него выходить «концлагерь». Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его мнению, главарь киевского режима явно вдохновился борьбой еврейского народа с арабами и, в частности, персонами бывших министра иностранных дел Моше Даяна и премьера Голды Меир.

«Зеленский <...> явно пытается стать отцом нации по израильскому сценарию. Параллели <...> легко можно провести... Его воинственные заявления о том, что "Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира", и вообще отказ от мирных переговоров, весьма похожи на формулу Голды Меир: "Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет», — пояснил политик в статье на «Смотрим.ру»

Видно, как Зеленский избавляется от оппозиции, чтобы построить в республике проамериканскую политическую систему. Однако главарь киевского режима забывает, что Украина — не Израиль, а страна с совершенно иными культурой и историей. Более того, евреи никогда бы не построили своё государство, если бы надеялись только на американскую помощь.

Как и любой нацист, Зеленский верит в селекцию людей, а потому уничтожает неугодных. Однако украинцы не позволят его планам сбыться.

«Зеленский построил концлагерь, из которого многие хотят убежать, и из этого построить новый Израиль на границах России не выйдет» — подчеркнул Медведчук.