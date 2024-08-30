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30 августа, 11:15

«Построил Концлагерь»: Зеленский хочет создать новый Израиль, но выходит так себе, считает Медведчук

Медведчук: Зеленский пытается построить на Украине восточноевропейский Израиль

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский пытается построить на Украине «восточноевропейский Израиль», но вместо привлекательного государства у него выходить «концлагерь». Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его мнению, главарь киевского режима явно вдохновился борьбой еврейского народа с арабами и, в частности, персонами бывших министра иностранных дел Моше Даяна и премьера Голды Меир.

«Зеленский <...> явно пытается стать отцом нации по израильскому сценарию. Параллели <...> легко можно провести... Его воинственные заявления о том, что "Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира", и вообще отказ от мирных переговоров, весьма похожи на формулу Голды Меир: "Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет», — пояснил политик в статье на «Смотрим.ру»

Видно, как Зеленский избавляется от оппозиции, чтобы построить в республике проамериканскую политическую систему. Однако главарь киевского режима забывает, что Украина — не Израиль, а страна с совершенно иными культурой и историей. Более того, евреи никогда бы не построили своё государство, если бы надеялись только на американскую помощь.

Как и любой нацист, Зеленский верит в селекцию людей, а потому уничтожает неугодных. Однако украинцы не позволят его планам сбыться.

«Зеленский построил концлагерь, из которого многие хотят убежать, и из этого построить новый Израиль на границах России не выйдет» — подчеркнул Медведчук.

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Ранее Виктор Медведчук предрёк уничтожение террористической Украине Владимира Зеленского. По его словам, главарь киевского режима подписал себе окончательный приговор, напав на Курскую область.

Матвей Константинов
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