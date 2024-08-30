Зеленского разнесли за недальновидное решение, которое привело к обвалу фронта

Шквал критики со стороны военных и законодателей обрушился на Владимира Зеленского на фоне вторжения украинских войск в Курскую область. Многие недовольны такой стратегией, так как переброс сил привёл к ослаблению позиций ВСУ на восточном фронте, и, как следствие, продвижению ВС РФ. Об этом пишет газета Financial Times.