Зеленского разнесли за недальновидное решение, которое привело к обвалу фронта
FT: Зеленского раскритиковали после прорыва линии фронта ВС России
Шквал критики со стороны военных и законодателей обрушился на Владимира Зеленского на фоне вторжения украинских войск в Курскую область. Многие недовольны такой стратегией, так как переброс сил привёл к ослаблению позиций ВСУ на восточном фронте, и, как следствие, продвижению ВС РФ. Об этом пишет газета Financial Times.
«Зеленский подвергся шквалу критики со стороны солдат, законодателей и военных аналитиков из-за быстрого продвижения российской армии на востоке Украины с тех пор, как Киев начал... вторжение в Курскую область», — пишет издание.
Критики заявляют, что решение о перебросе войск к Курскому приграничью было недальновидным. Передислокация опытных солдат поспособствовала прорыву линии фронта силами РФ, объяснили в публикации.
Напомним, российские войска неудержимо теснят ВСУ в Донбассе, освобождая один населённый пункт за другим каждый день. Так, 19 августа стало известно о взятии под контроль Артёмово и Нью-Йорка, 20 августа российские бойцы освободили Новгородское, разбив крупную группировку противника, 21 августа в зону контроля ВС РФ перешёл населённый пункт Желанное, 22 августа под наш контроль перешёл населённый пункт Межевое. 27 августа и 28 августа е были освобождены Орловка и Камышевка, а 29-го — Николаевка и Стельмаховка.
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