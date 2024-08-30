Замдиректора Российского университета транспорта арестовали по делу о взятке
Марианна Филиппова. Обложка © РУТ (МИИТ)
Замдиректора по учебно-методической работе Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ) Марианну Филиппову арестовали по делу о получении взятки. Такое решение в пятницу, 30 августа, принял Дорогомиловский суд Москвы.
Марианна Филиппова в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора института по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Филипповой Марианны Юрьевны, на срок месяц 24 суток, то есть до 22 октября 2024 года», — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Подробности уголовного дела пока не раскрываются, однако сообщается, что Филипповой грозит до 12 лет колонии и штраф в 60-кратном размере от суммы взятки. Филипповой 50 лет, она имеет учёную степень кандидата юридических наук.
Ранее Life.ru писал, что за взятку арестовали замглавы департамента министерства науки Дмитрия Журавлёва. Он пробудет под стражей до 4 ноября.