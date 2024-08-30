Замдиректора Российского университета транспорта арестовали по делу о взятке

Замдиректора по учебно-методической работе Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ) Марианну Филиппову арестовали по делу о получении взятки. Такое решение в пятницу, 30 августа, принял Дорогомиловский суд Москвы.

Марианна Филиппова в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора института по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Филипповой Марианны Юрьевны, на срок месяц 24 суток, то есть до 22 октября 2024 года», — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Подробности уголовного дела пока не раскрываются, однако сообщается, что Филипповой грозит до 12 лет колонии и штраф в 60-кратном размере от суммы взятки. Филипповой 50 лет, она имеет учёную степень кандидата юридических наук.