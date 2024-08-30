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30 августа, 12:04

Погибший боец ВСУ оставил русским военным неоднозначное послание на магазине автомата

Военный ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС РФ о цене жизни

Военный ВСУ перед смертью написал на автомате послание русским о цене жизни. Обложка © Telegram / Работайте, братья!

Военный ВСУ перед смертью написал на автомате послание русским о цене жизни. Обложка © Telegram / Работайте, братья!

Военнослужащие группировки ВС РФ «Центр» продемонстрировали трофеи, который заметили на захваченных позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они традиционно многочисленны и разнообразны, однако помимо нового западного оружия российские бойцы обнаружили любопытное послание на магазине автомата Калашникова.

Полевой телефон, который нашли российские военные на позициях ВСУ. Видео © Telegram / Работайте, братья!

Речь идёт о надписи, которую оставил один из уничтоженных украинских военных. Он процарапал истину: «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника».

  • Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
    Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
  • Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
    Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
  • Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
    Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!

Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!

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Кроме того, российские военные нашли на месте американские автоматические винтовки М16, гранаты и гранатомёты, а также достаточно массивные военные пауэрбанки в стальных корпусах и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

  • Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
    Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
  • Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
    Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
  • Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!
    Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!

Трофеи, которые нашли российские военные на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Работайте, братья!

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Среди редких трофеев — американский полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска. На коробке российские военные заметили таблицу кодов.

Ранее Life.ru писал, как другой украинский военный, прошедший обучение в Германии, сдался в плен без боя российской группировке войск "Центр" под ДНР. По его словам, он совершил ошибку, когда вступил в ряды ВСУ, и не хотел быть убитым.

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Никита Осипов
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