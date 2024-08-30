«По духу — самурай»: Японец с позывным «Камикадзе» сражается в составе «Ахмата» под Курском

Японец с позывным Камикадзе участвует в отражении атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье в составе спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир одного из отрядов с позывным Каштан, в подразделении которого тот проходит службу.

«У нас в отряде есть граждане других государств. В частности, представитель Японии, по духу — самурай. Работает качественно, мчится в бой, один из первых. Если честно, я восторге. Он и чтец, и жнец, и на дуде игрец [боец освоил несколько воинских специальностей]» — рассказал командир в беседе с ТАСС.

Военнослужащий отметил, что гражданин Японии сначала почти не понимал русский язык и пользовался переводчиком в телефоне для общения с другими бойцами. Командиры также определяли для Камикадзе контрольные точки, которые тот должен был пройти, если потеряется. Сложности японца не остановили — он уже сдал экзамен по русскому языку, получил паспорт РФ и продолжает выполнять боевыми задачи наравне с сослуживцами.

Каштан дополнил, что в отряде у него также есть гражданин Армении с позывным Русский. Военнослужащий вырос в РФ, но не имел гражданства. В 14 лет он уехал в Армению, но столкнулся с притеснением из-за своего места рождения, в связи с чем вернулся в Россию. Русский пошёл на СВО по моральным убеждениям, он также получил гражданство РФ. Командир подразделения добавил, что в отряде есть также граждане Узбекистана и Белоруссии.