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30 августа, 11:42

Попытка ВСУ прорваться к Русской Конопельке обернулась для них разгромом

Бойцы группировки «Север» отразили 5 атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Бойцы группировки войск «Север» сорвали пять атак штурмовых групп ВСУ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в Курской области. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло в направлении населённых пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное.

Кроме того, сорваны попытки проведения атак в направлении населённых пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

ВСУ потеряли под Курском более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники
ВСУ потеряли под Курском более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники

Напомним, украинские войска попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Российские военные ведут с ними бои и уничтожают противника. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла свыше 7800 солдат за весь период боевых действий в курском приграничье.

Никита Никонов
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