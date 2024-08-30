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30 августа, 13:13

Политолог объяснил, почему посланники Байдена опростоволосились в Китае с украинской темой

Эксперт Еловский: Провал переговоров США с главой МИД Китая Ван И был ожидаемым

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И. Обложка © ТАСС / AP / Ng Han Guan

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И. Обложка © ТАСС / AP / Ng Han Guan

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что провалил трёхдневную миссию в Пекине и переговоры с главой МИД КНР Ван И. Политолог Дмитрий Еловский в беседе с Life.ru пояснил, что это был действительно провал, если Салливан смог в этом публично признаться.

«Впрочем, он был прогнозируем. Китай придерживается очень прагматичной политики. Ему сложно одной рукой навешивать демократически-глобалистскую лапшу про Украину, а другой блокировать китайскую Huawei, отжимать TikTok, выдавливать производителей электромобилей с западных рынков», — указал эксперт.

Политолог добавил, что в Китае чётко понимают лицемерие США и не готовы продавать национальные интересы «за бусы и иллюзию демократии». КНР ждёт от американцев реальных действий по снижению напряжённости между странами. Однако вместо этого, по словам Еловского, китайцы слышат лишь поэму про Украину. Поэтому никто не удивляется, что переговоры прошли не так, как хотелось бы США.

Политолог также обратил внимание на то, что у Китая есть мирный план по Украине, но там ждут действий от США.

«А в итоге слышат, что переговоры по Украине — это дело Украины. Но уже всем понятно, что Украина не в состоянии вести мирные переговоры, она их срывает. США не хотят это признать, чем вызывают недоумение у Китая», — подытожил собеседник Life.ru.

В США раскрыли, как Салливан хочет «надавить на Китай» из-за партнёрства с Россией
В США раскрыли, как Салливан хочет «надавить на Китай» из-за партнёрства с Россией

А ранее МИД Китая призвал США перестать очернять Пекин за позицию по Украине. В дипломатическом ведомстве отметили, что Вашингтону нужно тщательнее обдумывать свои решения при вводе санкций против КНР, так как на эти действия незамедлительно последует ответная реакция.

Ольга Годуненко
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