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30 августа, 13:29

Рубец навсегда: В хабаровском караоке женщина изуродовала соперницу, укусив её за нос

В Хабаровском крае женщина укусила соперницу за нос в караоке и попала под суд

Жительницу Амурска в Хабаровском крае будут судить за драку в караоке-баре, где она укусила соперницу за нос. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемая, удерживая потерпевшую на земле, укусила её за нос, что привело к образованию рубца», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что конфликт между женщинами, переросший в драку, случился в феврале прошлого года. Жительницу Амурска обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое выразилось в «неизгладимом обезображивании лица».

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Ранее Life.ru писал, что мастер по маникюру и клиентка подрались в салоне красоты в подмосковном Красногорске. Посетительница пожаловалась на плохой результат, а мастер обвинила клиентку в желании получить услугу бесплатно. В результате драки обе получили сильные гематомы.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Дарья Нарыкова
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