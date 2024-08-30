Рубец навсегда: В хабаровском караоке женщина изуродовала соперницу, укусив её за нос

Жительницу Амурска в Хабаровском крае будут судить за драку в караоке-баре, где она укусила соперницу за нос. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемая, удерживая потерпевшую на земле, укусила её за нос, что привело к образованию рубца», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что конфликт между женщинами, переросший в драку, случился в феврале прошлого года. Жительницу Амурска обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое выразилось в «неизгладимом обезображивании лица».