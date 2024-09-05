К середине сентября неординарно изменятся цены на аренду квартир: за сколько будут сдавать жильё В августе риелторы зафиксировали невиданный ажиотаж на аренду жилья. Цены сильно выросли. На рынке сложилась экстраординарная ситуация. Стоит ли ждать снижения цен на аренду квартир к середине сентября? 4 сентября, 21:07 Специалисты рассказали, подешевеет ли аренда квартир к середине сентября. Обложка © Freepik

Почему выросли цены на аренду квартир

В августе спрос на аренду жилья в Москве вырос. В целом это соответствует сезонности. Впрочем, рост спроса оказался куда более интенсивным, чем раньше.

— Ситуацию на рынке в этом году можно назвать экстраординарной. Высокая активность арендаторов сохранялась весь год, даже в традиционно тихие периоды. И это происходит на фоне крайнего дефицита предложения. Сейчас количество объектов в рекламе в девять раз меньше, чем заявок от арендаторов, — рассказала заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Нынешний ажиотаж возник по нескольким причинам. Во-первых, ставки по ипотеке выросли. В результате многие потенциальные покупатели решили отказаться от своих намерений и временно снять жильё. Во-вторых, спрос подогревается теми клиентами, кто постарался успеть купить квартиры в новостройках до окончания программы льготной ипотеки. Они снимают квартиру в ожидании завершения строительства дома. В-третьих, арендное предложение пополняется медленно, поскольку многие квартиранты продлевают договоры найма из экономии и опасения, что не удастся подобрать адекватную по цене альтернативу. Эти объекты просто не выходят на рынок.

В августе резко подорожала аренда жилья. Фото © Freepik

— За июль и первую половину августа число запросов от арендаторов у нас выросло на 20%. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года оно увеличилось на 33%, — добавила Оксана Полякова.

В активный сезон спрос на долгосрочную аренду в городах-миллионниках оказался на 26,2% выше, чем в 2023 году В Москве наблюдается аналогичная тенденция. Интерес к публикациям с предложениями съёмного жилья за тот же период здесь вырос на 30,3%. По итогам августа тоже ожидается, что спрос превысит прошлогодние показатели. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Стоит ли ждать снижения цен на аренду квартир к середине сентября

Многим арендаторам казалась, что цены на съёмное жильё начнут снижаться к середине сентября. Предполагалось, что семьи с детьми и студенты решат свой жилищный вопрос до начала учебного года. Соответственно, есть вероятность увеличения числа свободных квартир на рынке аренды. Однако всё оказалось намного сложнее.

— В нынешних условиях стоимость найма, конечно, не могла снижаться. Она значительно выросла ещё в августе-сентябре прошлого года — примерно на 20–25%, и оставалась высокой с января 2024-го. С открытием сезона деловой активности арендные ставки стали расти дальше — за июль на 4–5%, в августе — на 5%. Нижняя ценовая планка у квартир в старой Москве (исключая ЗелАО) в августе поднялась до 37 тыс. рублей против 30 000 в начале лета, — пояснила Оксана Полякова.

Сегодня абсолютно рынок арендодателя, они диктуют условия, устанавливают ограничения и устраивают кастинги. Арендаторы за сравнительно недорогим жильём выстраиваются в очередь.

— Обычно сезон повышенной деловой активности длится с августа до октября-ноября. В это время цены на московском рынке аренды могут увеличиться ещё на 5–10%. До конца года арендные ставки не снизятся, ведь будет действовать ценовая инерция. К тому же маловероятно, что спрос может резко упасть. Кроме того, даже если предположить значительное снижение числа запросов от нанимателей, объём арендного предложения слишком мал, чтобы собственники начали конкурировать и снижать цены. Пока он не восстановится, пока ипотечные ставки не снизятся, арендаторов будет больше, чем свободных квартир, — пояснила Оксана Полякова.

Роман Жуков считает, что уже в сентябре ситуация на рынке начнёт стабилизироваться. Постепенно спрос снизится, а экспозиция пополнится новыми предложениями, в том числе наиболее бюджетными вариантами, на которые и придётся основная доля интереса.

— Конечно, ожидать значительного снижения медианных арендных ставок не стоит. Предложение съёмного жилья будет пополняться и более дорогими лотами из новостроек — современных проектов, приобретённых в период ипотечного бума. Эта тенденция сохранится и в сентябре, и в последующие месяцы. Новые квартиры часто будут предполагать свежий ремонт, обстановку мебелью и техникой, что положительно повлияет на их стоимость, а также скажется на медианной цене в городе, — добавил Роман Жуков.

Скидки на аренду недвижимости появятся не ранее октября. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Определённое охлаждение на рынке аренды начнётся только с октября, и то, скорее всего, только со второй половины. Тогда можно будет говорить об определённых скидках относительно текущих цен — они запросто могут достигнуть 7–10%. Но всё равно нужно понимать, что ближайшие пару лет спрос на арендное жильё останется очень высоким. Такой прогноз сделал эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— Ажиотаж на рынке аренды с середины сентября начнёт спадать, так как фактор сезонности утратит значение. Единственное, на рынке ИЖС может на одну-две недели сохраниться незначительное оживление на рынке краткосрочной аренды. В случае сохранения аномально хорошей погоды, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Где сдаются самые дешёвые квартиры

Рассмотреть наиболее бюджетные варианты в сентябре можно в спальных районах Москвы. Там представлены не только квартиры в новых домах, но и в старом жилом фонде. Такое жильё чаще сдаётся по более низкой стоимости, но при этом часто не уступает по условиям, комфорту и внешним параметрам (инфраструктуре, транспортной доступности, окружению парками, природными зонами) современным проектам.

Так, по данным «Яндекс Аренды», в августе самые низкие медианные ставки в старой Москве были зафиксированы в Бибиреве (49 900 рублей), Северном Медведкове (51 100 рублей), районе Вешняки (51 600 рублей). Также в топ-5 вошли Косино-Ухтомский (52 900 рублей) и Восточное Дегунино (54 000 рублей). В Новой Москве локациями с самой дешёвой долгосрочной арендой жилья стали поселение Рязановское (40 700 рублей), Десёновское (46 200 рублей) и Сосенское (58 600 рублей).

Авторы Нина Важдаева