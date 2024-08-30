МО показало, как Су-34 планирующими бомбами ударил по ВСУ в Курской области
Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa
Российский бомбардировщик Су-34 ударил по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Эффектное видео работы экипажа публикует Минобороны РФ. Он использовал модернизированные планирующие авиабомбы.
Удар по силам ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны России
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о ходе вытеснения ВСУ из Курской области. Например, ВС РФ ударили по резервам противника в Сумской области. На данный момент в приграничье идёт выявление диверсионно-разведывательных групп украинской армии.