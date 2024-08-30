МО показало, как Су-34 планирующими бомбами ударил по ВСУ в Курской области

Российский бомбардировщик Су-34 ударил по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Эффектное видео работы экипажа публикует Минобороны РФ. Он использовал модернизированные планирующие авиабомбы.

Удар по силам ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны России

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении.