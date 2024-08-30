Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:37

МО показало, как Су-34 планирующими бомбами ударил по ВСУ в Курской области

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Российский бомбардировщик Су-34 ударил по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Эффектное видео работы экипажа публикует Минобороны РФ. Он использовал модернизированные планирующие авиабомбы.

Удар по силам ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны России

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

«Железные птицы» сожгли в огненном вихре эшелон ВСУ с бронетехникой под Курском
«Железные птицы» сожгли в огненном вихре эшелон ВСУ с бронетехникой под Курском

Ранее Минобороны отчиталось о ходе вытеснения ВСУ из Курской области. Например, ВС РФ ударили по резервам противника в Сумской области. На данный момент в приграничье идёт выявление диверсионно-разведывательных групп украинской армии.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров