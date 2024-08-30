Обматерившего судей спортивного директора «Оренбурга» отстранили на год от футбола

Спортивного директора футбольного клуба «Оренбург» Дмитрия Андреева отстранили на три года (два из них условно) из-за нецензурных высказываний в адрес судей после матча с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Также Андреева оштрафовали на 300 тысяч рублей.

«В соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Дмитрию Андрееву санкции в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на три года», — говорится в сообщении РФС.