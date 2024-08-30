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Регион
30 августа, 14:13

Обматерившего судей спортивного директора «Оренбурга» отстранили на год от футбола

РФС: Спортивного директора «Оренбурга» Андреева отстранили на год от футбола

Дмитрий Андреев. Обложка © VK / ФК «Оренбург»

Дмитрий Андреев. Обложка © VK / ФК «Оренбург»

Спортивного директора футбольного клуба «Оренбург» Дмитрия Андреева отстранили на три года (два из них условно) из-за нецензурных высказываний в адрес судей после матча с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Также Андреева оштрафовали на 300 тысяч рублей.

«В соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Дмитрию Андрееву санкции в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на три года», — говорится в сообщении РФС.

Напомним, 17 августа «Оренбург» в пятом туре РПЛ проиграл «Ростову» со счётом 2:3. После игры Андреев обматерил судей, заявив, что это была «победа бригады Владислава Безбородова и тех, кто сидел на VAR». Также он попытался оказать физическое воздействие на арбитров. Позже Андреев извинился за своё поведение, которое он назвал «некорректным и недопустимым».

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Наталья Демьянова
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