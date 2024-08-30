Ленинградский зоопарк показал лемуров во время трапезы
Ленинградский зоопарк порадовал всех любителей милых зверушек новыми кадрами со своими питомцами. На этот раз публике представили двух кошачьих лемуров. Забавных животных сняли на видео во время трапезы под лучами солнца.
Лемуры в Ленинградском зоопарке. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», лемуры поедали свои любимые фрукты и овощи. На стол, а точнее на пень, зверькам подали морковь, дыню, салат и другие лакомства.
«Обязательно включите звук при просмотре этого видео», — призвали сотрудники Ленинградского зоопарка.
Ранее в Ленинградском зоопарке показали свою любимицу — жирафа Соню. Высокое грациозное животное лакомилось свежей зеленью.
Telegram / Ленинградский зоопарк