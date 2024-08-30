«Состава преступления нет»: Судья ВС Татарстана оправдался за гражданство США у своих детей

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов заявил, что предоставлял сведения о наличии гражданства США у своих детей. В разговоре с ИА «Регнум» он отметил, что его дети получили американские паспорта после рождения в Нью-Йорке.

Кроме того, судья подтвердил, что против его родственников возбудили уголовное дело.

«Да, действительно, есть такое дело», — сказал он.





Однако по словам Юсупова, никакого состава преступления нет, так как все необходимые меры при оформлении документов принимались в момент обращения в консульство. Теперь в деле будут разбираться правоохранительные органы.