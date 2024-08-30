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Регион
30 августа, 14:29
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«Состава преступления нет»: Судья ВС Татарстана оправдался за гражданство США у своих детей

Судья ВС Татарстана Юсупов заявил, что не скрывал гражданство США у детей

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов заявил, что предоставлял сведения о наличии гражданства США у своих детей. В разговоре с ИА «Регнум» он отметил, что его дети получили американские паспорта после рождения в Нью-Йорке.

Кроме того, судья подтвердил, что против его родственников возбудили уголовное дело.

«Да, действительно, есть такое дело», — сказал он.

Однако по словам Юсупова, никакого состава преступления нет, так как все необходимые меры при оформлении документов принимались в момент обращения в консульство. Теперь в деле будут разбираться правоохранительные органы.

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Ранее Life.ru сообщал, что на семью судьи Ризвана Юсупова завели дело за сокрытие гражданства США. По данным СМИ, мужчина вместе с женой ездили рожать в Соединённые Штаты, при этом заявив, что всё якобы произошло у них дома в Казани. Теперь в отношении жены судьи Эльвиры Юсуповой и его 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации об иностранном гражданстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jeff McCollough

Дарья Нарыкова
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