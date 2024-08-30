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30 августа, 14:49

Столб дыма до неба: Мощный пожар вспыхнул на дороге, ведущей к аэропорту Баку

В пригороде Баку из-за сильного пожара приостановили движение по дороге в аэропорт

Сильный пожар начался на одном из объектов в пригороде Баку в Сураханском районе. Движение в сторону международного аэропорта Гейдар Алиев ограничено.

Пожар в пригородном Сураханском районе Баку. Видео © X / theinformant_x

«К тушению огня привлечены силы государственной противопожарной службы», — сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Над территорией наблюдается густое задымление. По трассе в сторону пригорода Баку прямо сейчас направляются вспомогательные пожарные машины. На данный момент из-за пожара ограничено движение автотранспорта на дороге Зыхское шоссе — международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как пишет агентство APA, горит объект государственной нефтяной компании SOCAR.

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Обложка ©

X / theinformant_x

Мария Любицкая
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