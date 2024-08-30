Столб дыма до неба: Мощный пожар вспыхнул на дороге, ведущей к аэропорту Баку

Сильный пожар начался на одном из объектов в пригороде Баку в Сураханском районе. Движение в сторону международного аэропорта Гейдар Алиев ограничено.

Над территорией наблюдается густое задымление. По трассе в сторону пригорода Баку прямо сейчас направляются вспомогательные пожарные машины. На данный момент из-за пожара ограничено движение автотранспорта на дороге Зыхское шоссе — международный аэропорт Гейдар Алиев.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в Крыму. Там неожиданно вспыхнул глэмпинг, огонь быстро перекинулся на ближайшие здания. Отмечалось, что постройка была не пригодна для проживания в ней людей и не эксплуатировалась.