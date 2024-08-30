В Думу внесли проект об упрощении получения гражданства бывшими россиянами

По мнению авторов инициативы, таким образом просители гражданства смогут подавать документы в любые заграничные представительства, независимо от консульского округа и места их проживания. Согласно нынешним законам, подобным правом обладают только ряд категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Например, бывшие граждане СССР, люди, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, а также те, у кого хотя бы один родитель или усыновитель является гражданином РФ.