Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 14:49

В Думу внесли проект об упрощении получения гражданства бывшими россиянами

В Госдуме предложили упростить получение гражданства России бывшими соотечественниками. Такой законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесла группа депутатов от фракции "Новые люди", документ опубликован в думской базе данных.

«Предлагается предоставить право бывшим гражданам РФ, отказавшимся от российского гражданства по собственному заявлению, подавать заявление о приёме в гражданство РФ в любые заграничные учреждения», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, таким образом просители гражданства смогут подавать документы в любые заграничные представительства, независимо от консульского округа и места их проживания. Согласно нынешним законам, подобным правом обладают только ряд категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Например, бывшие граждане СССР, люди, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, а также те, у кого хотя бы один родитель или усыновитель является гражданином РФ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства при отказе встать на воинский учёт. Инициаторами поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» выступили депутаты «Единой России».

В МВД назвали число лишившихся российского гражданства из-за преступлений
В МВД назвали число лишившихся российского гражданства из-за преступлений
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров