В Думу внесли проект об упрощении получения гражданства бывшими россиянами
В Госдуме предложили упростить получение гражданства России бывшими соотечественниками. Такой законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесла группа депутатов от фракции "Новые люди", документ опубликован в думской базе данных.
«Предлагается предоставить право бывшим гражданам РФ, отказавшимся от российского гражданства по собственному заявлению, подавать заявление о приёме в гражданство РФ в любые заграничные учреждения», — говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, таким образом просители гражданства смогут подавать документы в любые заграничные представительства, независимо от консульского округа и места их проживания. Согласно нынешним законам, подобным правом обладают только ряд категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Например, бывшие граждане СССР, люди, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, а также те, у кого хотя бы один родитель или усыновитель является гражданином РФ.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства при отказе встать на воинский учёт. Инициаторами поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» выступили депутаты «Единой России».
Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB