Кузнецова допустила насильственный вывоз детей Киевом из Курской области

Нельзя исключать вероятности того, что детей из населённых пунктов Курской области, подконтрольных на данный момент ВСУ, могут насильно вывозить за границу. Все подобные действия следует фиксировать, заявила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Я уверена, официальная информация будет позже, чёткая и проверенная. Никто не исключает подобных случаев. Враг изощрён», — сказала она во время поездки в Курск.

Парламентарий подчеркнул, что ответ на выходки ВСУ непременно должен быть «достойным». В приоритете, как и прежде, находится безопасность граждан. Именно за это сражаются российские военные, заключила вице-спикер.