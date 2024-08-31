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31 августа, 05:46

В Кызыле парень ночью обворовал магазин одежды, облапал манекен и попал на видео

В Кызыле 15-летний подросток под покровом ночи обворовал магазин одежды. Он подобрал себе подходящий наряд, потрогал манекен за грудь и утром сбежал через чёрный ход. Об этом пишет Mash Siberia.

Школьник залез в магазин в Туве ночью. Видео © VK / МВД по Республике Тыва

Ученик местного техникума унёс собой спортивные штаны, футболку, кроссовки и джемпер. Перед побегом парень выспался прямо в магазине. Очень скоро его задержала полиция. Выяснилось, что подросток уже стоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. На представителя вора завели протокол и уголовное дело.

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Недавно опоздавший пассажир залез в багажный отсек самолёта авиакомпании S7 в столичном аэропорту Домодедово. В итоге нарушитель ошибся бортом. Его передали полиции, а рейс Москва — Норильск вылетел с задержкой на час.

Обложка ©

VK / МВД по Республике Тыва

Николай Рюмин
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