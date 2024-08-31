В Кызыле парень ночью обворовал магазин одежды, облапал манекен и попал на видео

В Кызыле 15-летний подросток под покровом ночи обворовал магазин одежды. Он подобрал себе подходящий наряд, потрогал манекен за грудь и утром сбежал через чёрный ход. Об этом пишет Mash Siberia.

Школьник залез в магазин в Туве ночью. Видео © VK / МВД по Республике Тыва

Ученик местного техникума унёс собой спортивные штаны, футболку, кроссовки и джемпер. Перед побегом парень выспался прямо в магазине. Очень скоро его задержала полиция. Выяснилось, что подросток уже стоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. На представителя вора завели протокол и уголовное дело.