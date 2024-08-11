Раскрыта личность полуголого экстремала, залезшего на Эйфелеву башню в день закрытия Игр

Полуголым экстремалом, который пытался забраться на Эйфелеву башню в Париже, оказался 33-летний альпинист из Британии. Об этом сообщает портал Actu17.

Полуголый британец залез на Эйфелеву башню за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр. Видео © X / paolobucci18

"Как рассказал источник, мужчина, который был без рубашки, — профессиональный альпинист с британским гражданством", — говорится в публикации.

По информации журналистов, британец был задержан и помещён под стражу. Ему вменяется создание угрозы жизни других людей. Мотивы поступка нарушителя остаются неизвестными.