Раскрыта личность полуголого экстремала, залезшего на Эйфелеву башню в день закрытия Игр
Actu17: Задержанным за восхождение на Эйфелеву башню оказался гражданин Британии
Полуголым экстремалом, который пытался забраться на Эйфелеву башню в Париже, оказался 33-летний альпинист из Британии. Об этом сообщает портал Actu17.
Полуголый британец залез на Эйфелеву башню за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр. Видео © X / paolobucci18
"Как рассказал источник, мужчина, который был без рубашки, — профессиональный альпинист с британским гражданством", — говорится в публикации.
По информации журналистов, британец был задержан и помещён под стражу. Ему вменяется создание угрозы жизни других людей. Мотивы поступка нарушителя остаются неизвестными.
Как сообщалось ранее, нарушителя спокойствия, взбирающегося на 330-метровую башню, заметили за несколько часов до церемонии закрытия Олимпиады. Когда очевидцы увидели мужчину, он уже находился над олимпийскими кольцами, которые установили на уровне первой смотровой площадки, что примерно равно высоте в 57 метров.
Напомним, что сегодня в 22:00 по Москве начнётся церемония закрытия Олимпийских игр в Париже, которые длились с 26 июля по 11 августа. Однако никто из российских спортсменов там не появится. Ранее Life.ru сообщал, что сборная США на финише соревнований вырвала победу в неофициальном общем медальном зачёте у Китая.
Кадр из видео X / paolobucci18