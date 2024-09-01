Девушка судится с московским рестораном из-за сломанного на «незаметной лестнице» бедра

В Москве стилист подала в суд на модный ресторан за то, что в нём расположена «незаметная лестница». Девушка не заметила порожки, упала и сломала бедро, сообщает SHOT.

Перелом бедра, полученный девушкой в ресторане. Фото © SHOT

Пострадавшая Арина рассказала телеграм-каналу, что получила серьёзную травму в заведении Joi Izakaya на Грузинском Валу. Теперь она не сможет ходить на протяжении трёх месяцев. Девушка отметила, что 16 августа вместе с с молодым человеком пошла ужинать именно в указанное заведение из-за его популярности в соцсетях.

Ресторан в Москве, где девушка получила травму бедра. Фото © SHOT

Оказалось, что туалет в ресторане находился на цокольном этаже. Пострадавшая пояснила, что лестница была настолько плохо освещена, что девушка попросту не заметила порожки, оступилась и крайне неудачно упала.

Ноги стилиста из Москвы после операции. Фото © SHOT

Пострадавшая получила закрытый перелом шейки бедра, ей провели операцию в Боткинской больнице, где вставили металлическую пластину. Теперь стилист только через три месяца сможет начать заново учиться ходить с тростью.

Пострадавшая работает стилистом по волосам. За три месяца простоя девушка потеряет около 700 тысяч рублей. По словам пострадавшей, руководство ресторана отказалось оказывать ей какую-либо помощь, поэтому она обратилась в суд. В ресторане отказались комментировать случившееся.