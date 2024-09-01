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1 сентября, 11:40

Девушка судится с московским рестораном из-за сломанного на «незаметной лестнице» бедра

SHOT: В Москве стилист подала в суд на ресторан за сломанное на лестнице бедро

Стилист, которая получила травму в ресторане в Москве. Обложка © SHOT

Стилист, которая получила травму в ресторане в Москве. Обложка © SHOT

В Москве стилист подала в суд на модный ресторан за то, что в нём расположена «незаметная лестница». Девушка не заметила порожки, упала и сломала бедро, сообщает SHOT.

Перелом бедра, полученный девушкой в ресторане. Фото © SHOT

Перелом бедра, полученный девушкой в ресторане. Фото © SHOT

Пострадавшая Арина рассказала телеграм-каналу, что получила серьёзную травму в заведении Joi Izakaya на Грузинском Валу. Теперь она не сможет ходить на протяжении трёх месяцев. Девушка отметила, что 16 августа вместе с с молодым человеком пошла ужинать именно в указанное заведение из-за его популярности в соцсетях.

Ресторан в Москве, где девушка получила травму бедра. Фото © SHOT

Ресторан в Москве, где девушка получила травму бедра. Фото © SHOT

Оказалось, что туалет в ресторане находился на цокольном этаже. Пострадавшая пояснила, что лестница была настолько плохо освещена, что девушка попросту не заметила порожки, оступилась и крайне неудачно упала.

Ноги стилиста из Москвы после операции. Фото © SHOT

Ноги стилиста из Москвы после операции. Фото © SHOT

Пострадавшая получила закрытый перелом шейки бедра, ей провели операцию в Боткинской больнице, где вставили металлическую пластину. Теперь стилист только через три месяца сможет начать заново учиться ходить с тростью.

Пострадавшая работает стилистом по волосам. За три месяца простоя девушка потеряет около 700 тысяч рублей. По словам пострадавшей, руководство ресторана отказалось оказывать ей какую-либо помощь, поэтому она обратилась в суд. В ресторане отказались комментировать случившееся.

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А ранее Life.ru писал, что в Сочи полиция проверяет данные о нападении сотрудника кафе на посетительниц. Пострадавшая с компанией отдыхала за столом, когда один из сотрудников «без видимой причины» плеснул ей в лицо кофе и начал угрожать.

Дарья Нарыкова
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