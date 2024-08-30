Стало известно о переброске сил ВСУ на Купянский участок фронта
Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ стянули много военных и техники под Купянском
Украинские военные стянули большую часть личного состава и техники на Купянском участке фронта, там сейчас идут достаточно тяжёлые бои. Об этом в пятницу, 30 августа, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«На Купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжёлые бои продолжаются», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, 30 августа Минобороны РФ заявило, что харьковское село Синьковка после многомесячных боёв освобождено ВС РФ. Также за минувшую неделю под контроль наших бойцов перешли ещё три населённых пункта в ДНР.
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