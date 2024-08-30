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30 августа, 15:33

Стало известно о переброске сил ВСУ на Купянский участок фронта

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ стянули много военных и техники под Купянском

Украинские военные стянули большую часть личного состава и техники на Купянском участке фронта, там сейчас идут достаточно тяжёлые бои. Об этом в пятницу, 30 августа, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«На Купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжёлые бои продолжаются», — написал он в телеграм-канале.

Марочко: После освобождения Синьковки начались бои за Купянск
Марочко: После освобождения Синьковки начались бои за Купянск

Напомним, 30 августа Минобороны РФ заявило, что харьковское село Синьковка после многомесячных боёв освобождено ВС РФ. Также за минувшую неделю под контроль наших бойцов перешли ещё три населённых пункта в ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Никита Осипов
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