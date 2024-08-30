«Постоянно мониторят птички»: Life.ru снял, как эвакуируют жителей курского приграничья

Волонтёры, несмотря на постоянно кружащие дроны и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, продолжают эвакуировать жителей приграничных деревень из Курской области. Об отважном деле активистов подробнее рассказал SHOT.

Кадры эвакуации жителей курского приграничья. Видео © Telegram / SHOT

В настоящее время добровольцы на машинах собирают оставшихся жителей населённых пунктов, которые находятся в опасной зоне. За последние дни удалось вывезти в безопасные места более 400 человек. В основном это пенсионеры, женщины и дети. Также активисты не забывают и о домашних питомцах местных жителей — кошечек и собачек также эвакуируют. Всех спасённых направляют сначала в Рыльск, а оттуда — в пункты временного размещения.

По словам одного из волонтёров, недавно несколько его товарищей в результате атаки со стороны ВСУ получили ранения, а двое — погибли. Украинским националистам неважно, что автомобиль не военный, они бьют и по гражданским, и по машинам с красными крестами.

«Больше всего беспокоит небо. Постоянно мониторят «птички» за работой поста, за количеством прохождения колонн. Несколько раз за день может прилететь тяжёлая «Баба-Яга». Но в общем весело, хорошо, бодренько», — поделился один из военнослужащих, обеспечивающий безопасную эвакуацию людей.