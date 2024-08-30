Команда VK поздравит школьников, студентов и учителей с Днём знаний, который отмечается 1 сентября. Всех пользователей ждут познавательные и развлекательные активности, которые приурочены к началу учебного года. Так, студенты смогут получить полезные советы от VK Education, школьники — подарки от «Сферума» и развивающий мультсериал от «Учи.ру» в «VK Видео».

Со 2 по 18 сентября в 25 российских вузах появится фигурка маскота-щенка Спотти — студенты смогут поднести телефон к его носу и получить пожелания на учебный год. Пользователи также могут стать обладателями лимитированного набора стикеров со Спотти, получить рекомендации по старту карьеры в сфере IT и подборку бесплатных образовательных программ по цифровым специальностям в чат-боте сообщества VK Education.

Но на этом сюрпризы от персонажей-талисманов не заканчиваются. Маскот «Учи.ру» — заврик Гриша — впервые посетит линейку в одной из московских школ, чтобы поздравить учеников с Днём знаний, а на платформе «VK Видео» покажут развивающий мультсериал «Заврики». В каждой серии герои будут решать математические и логические задачи. Тем временем в сообществе «Учи.ру» для учителей выйдет серия обучающих видео.

Кроме того, «Сферум» запускает новые функции, в том числе мини-приложение «Помощник ученика» для подготовки к ВПР и ОГЭ, а также дарит три бесплатных стикерпака. Примечательно, что два набора — «Насекомые и их знакомые» и «Такие друзья» — придумали сами же школьники.

«Одноклассники» совместно с креативным бюро «Глазами инженера» запускают проект «Места знаний». В рамках проекта в группе «Путешествия по России» будут опубликованы видео, в которых эксперты расскажут о самых интересных научных объектах страны.

В сообществе «Безопасность» «ВКонтакте» специалисты в формате коротких вертикальных видео поделятся советами по безопасному поведению в Интернете. Пользователям расскажут, как распознать интернет-мошенников и защититься от них.

Блогер Мухамед Тлизамов выпустит серию «VK Клипов», в которых пообщается с учениками младших классов и их родителями о первом дне в школе и впечатлениях от учебного процесса. Ролики будут опубликованы в сообществе «VK Праздники» и в одноимённой группе в «Одноклассниках». Здесь же выйдет шоу «Понять и принять», в котором психолог Любовь Розенберг расскажет, как вести себя родителям в различных ситуациях.

В сервисе «Другое Дело» пользователи могут пройти задания, которые помогут им адаптироваться к началу учебного года. Полученные баллы можно потратить на развивающие программы, курсы, стажировки и другие полезные бонусы для обучения и старта карьеры.