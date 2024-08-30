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30 августа, 16:44

Картина о воссоединении с Украиной появится на обложке учебника истории

Мединский: На обложке учебника по истории появится картина о Переяславской раде

Репродукция картины «Навеки с Москвой, навеки с русским народом». Обложка © Wikipedia / М. И. Хмелько

Репродукция картины «Навеки с Москвой, навеки с русским народом». Обложка © Wikipedia / М. И. Хмелько

Картина советского художника Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом", посвящённая Переяславской раде, появится на обложке учебника по истории России для 7 класса. Об этом рассказал помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Картина эта хранилась в Киеве, уже 30 лет как спрятана, дай Бог, что её не уничтожили, вот она у нас на обложке учебника, рассказывающего об этой эпохе", — отметил он на пресс-конференции, посвящённой презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов.

Переяславская рада — собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. Состоялось в январе 1654 года. По итогам встречи гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.

Ранее сегодня, глава Минпросвещения Сергей Кравцов представил новую линейку единых учебников по истории для 5-9 классов. По словам министра, работа над созданием этой литературы велась «фактически 24 часа в сутки».

Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник по истории РФ
Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник по истории РФ
Наталья Демьянова
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