Аксёнов рассказал, сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

Крым с начала года принял более 4,5 миллиона туристов, из них почти 3,3 миллиона приехали на полуостров летом. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

«За январь-август 2024 года турпоток в Крым составил более 4 миллионов 595 тысяч туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. За лето в республике отдохнуло более 3 миллионов 270 тысяч человек, что на 26% больше, чем в прошлом году», — написал он в телеграм-канале.

По словам Аксёнова, 64,4% отдыхающих приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% — по железной дороге, ещё 11,1% — через исторические регионы РФ. Большинство туристов предпочли Южный берег полуострова — 54%. Западное побережье выбрали 20,3%, восточное — 14,3%, Симферопольский и Бахчисарайский районы — 11,4%, отметил глава региона. Он также добавил, что продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50-100% в некоторых сегментах, а глубина бронирования достигает новогодних праздников.