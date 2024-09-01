Москвичка лишилась брендовых платьев на 1 млн рублей из-за нелепой ошибки

Платья стоимостью почти 1 миллион рублей потеряла девушка в центре Москвы. Как узнал SHOT, она перепутала машину курьера и отдала брендовые вещи случайному прохожему.

Инцидент произошёл в ночь на 30 августа на улице Большая Никитская. По данным телеграм-канала, 30-летняя девушка сидела в ресторане с дорогущими платьями, которые ей нужно было отправить клиентке. Одежда была следующих брендов: Elie Saab (350 тысяч), Ralph Lauren (200 тысяч) Dolce & Gabbana (150 тысяч), Valentin Yudashkin (100 тысяч) и Basix (50 тысяч).

Заказав курьера, девушка вышла на улицу, увидела подходящую машину и закинула в неё вещи. Водитель лишь кивнул на вопрос, курьер ли он и уехал восвояси. Через пять минут на место подъехал настоящий курьер. Девушка же была вынуждена обратиться в полицию. Общий ущерб — 850 тысяч рублей.