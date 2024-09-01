Москвичка лишилась брендовых платьев на 1 млн рублей из-за нелепой ошибки
SHOT: Платья на 1 миллион рублей потеряла девушка в центре Москвы
Платья стоимостью почти 1 миллион рублей потеряла девушка в центре Москвы. Как узнал SHOT, она перепутала машину курьера и отдала брендовые вещи случайному прохожему.
Инцидент произошёл в ночь на 30 августа на улице Большая Никитская. По данным телеграм-канала, 30-летняя девушка сидела в ресторане с дорогущими платьями, которые ей нужно было отправить клиентке. Одежда была следующих брендов: Elie Saab (350 тысяч), Ralph Lauren (200 тысяч) Dolce & Gabbana (150 тысяч), Valentin Yudashkin (100 тысяч) и Basix (50 тысяч).
Заказав курьера, девушка вышла на улицу, увидела подходящую машину и закинула в неё вещи. Водитель лишь кивнул на вопрос, курьер ли он и уехал восвояси. Через пять минут на место подъехал настоящий курьер. Девушка же была вынуждена обратиться в полицию. Общий ущерб — 850 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что у мужа блогерши Лизы Лазерсон угнали велосипед за 220 тысяч рублей, пока он истекал кровью после ДТП. По иронии судьбы, в месте падения не оказалось ни одной камеры, из-за чего вычислить воришку пока не удалось.
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